Mkhitaryan può scrivere la storia della UEFA: tutto dipende da PSG-Inter!

Henrik Mkhitaryan è ad un passo dall’entrare nella storia delle competizione UEFA. Tutto dipenderà dal suo impiego e dal finale dell’attesissima PSG-Inter.

INAMOVIBILE – Esperienza, abnegazione, precisione, queste le caratteristiche che ha maturato Henrikh Mkhitaryan nel corso della sua lunga e importante carriera. A 36 anni, l’armeno è ancora tra i protagonisti assoluti della squadra di Simone Inzaghi. Con quest’ultimo che, com’è noto, difficilmente riesce a privarsi del suo fondamentale apporto. Non stupisce, quindi, scoprire che il centrocampista potrebbe, di qui a poco, entrare nella storia della UEFA. Tutto dipenderà da PSG-Inter, l’attesissima finale di Champions League che verrà disputata il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Ecco in che modo e perché.

Ecco perché PSG-Inter può far entrare Mkhitaryan nella storia della UEFA

LO SCENARIO – Nel corso della sua carriera, Mkhitaryan ha messo nella sua prestigiosa bacheca di trofei un’Europa League, vinta nella stagione 2016/2017 con la maglia del Manchester United e una Conference League, conquistata insieme alla Roma nel 2021/2022. Cosa manca all’appello? La Champions League, ovviamente. Alzando il trofeo con i nerazzurri di Inzaghi, in caso di vittoria in PSG-Inter, l’armeno diventerebbe il primo giocatore a vincere la finale di tutte e tre le attuali competizioni maschili per club della UEFA. Il requisito, ovviamente, è quello di partecipare alla gara disputandola, e non assistere semplicemente dalla panchina. La grande sfida di Monaco, così, assume un valore ancora più importante: l’Inter può scrivere ancora un’altra pagina di storia, nella quale Mkhitaryan sarebbe assoluto protagonista