Mkhitaryan punta il ritorno dal 1′ in Inter-Roma: Mourinho sceglie il ruolo – CdS

Mkhitaryan non era titolare lunedì a Napoli, ma per Inter-Roma di sabato non dovrebbero esserci problemi. Sul Corriere dello Sport si anticipa anche il ruolo che Mourinho darà all’armeno.

SCELTA DEFINITA – Sarà Henrikh Mkhitaryan l’uomo delegato a sostituire lo squalificato Nicolò Zaniolo in Inter-Roma di sabato. L’armeno è partito dalla panchina a Napoli lunedì, entrando in campo dopo l’intervallo per giocare la ripresa. Una scelta di José Mourinho fatta per preservarlo, avendo giocato di fatto sempre in stagione. Quando al Maradona ha preso il posto di Bryan Cristante si è piazzato come mediano, ma al Meazza tornerà nel suo ruolo naturale: trequartista. Per il Corriere dello Sport non ci sono dubbi sull’impiego di Mkhitaryan.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida



Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.