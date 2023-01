Mkhitaryan ormai fisso! Si valuta a centrocampo per Inter-Cremonese – CdS

Brozovic lavora a parte, ma si valuta per Cremona. A centrocampo l’Inter può contare anche sul nuovo titolare Mkhitaryan. Ma poche opzioni dalla panchina.

TITOLARI E RISERVE – Per l’Inter l’assenza di Marcelo Brozovic (vedi articolo) rende difficili anche le rotazioni in mezzo al campo. Escludendo Henrikh Mkhitaryan, ormai diventato un titolare, rimangono Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani come riserva. Il centrocampista italiano, pur avendo a suo favore la fisicità, pecca di precisione. Il classe 2002, invece, continua a non essere sfruttato particolarmente da Simone Inzaghi. Il motivo sta nella posizione in campo. L’allenatore dell’Inter, infatti, lo considera solo come vertice basso. Dunque, Asllani potrebbe giocare solo se sia Brozovic che Calhanoglu non dovessero essere disponibili dal 1′. Per quanto riguarda la prossima gara nerazzurra, in trasferta contro la Cremonese, secondo il Corriere dello Sport, è difficile che il 77 nerazzurro torni in panchina. Si aspettano i prossimi giorni per le conferme, ma dall’allenamento di ieri è stato evidenziato ancora lavoro a parte. Mhkitaryan, invece, continua a giocare. Nonostante l’età, l’armeno si è guadagnato il posto fisso nelle sei gare degli ultimi diciannove giorni. Ed è molto probabile che sabato prossimo Mkhitaryan arrivi alla settima.

Fonte: Corriere dello Sport