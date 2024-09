Mkhitaryan non si ferma mai: in campo anche durante la sosta! Match speciale

Mkhitaryan è ormai noto per non fermarsi mai. Il centrocampista armeno, super fedelissimo di Inzaghi, le gioca davvero tutte ma la novità è che scenderà in campo anche durante la sosta per le Nazionali. Ma dove? Vi starete chiedendo, dato che l’ex Roma ha detto addio alla Nazionale. Lo svela direttamente l’Inter

MAI DOMO – Henrikh Mkhitaryan non si ferma mai, nemmeno durante la sosta per le Nazionali. L’armeno, che ha detto addio ormai da tempo alla Nazionale, è a disposizione di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile insieme a tutti i compagni non convocati. La squadra Campione d’Italia, priva dei tantissimi calciatori impegnati tra Nations League e Sudamerica, prepara prima la sfida con il Monza in campionato, in programma subito dopo la sosta. In seguito è attesa da due impegni non di poco conto: l’esordio in Champions League in casa del Manchester City e il derby con il Milan, in programma alla quinta giornata di Serie A.

IMPEGNI – Intanto, come dicevamo, Mkhitaryan trova il tempo di tenersi impegnato anche durante la sosta. E non solo con gli allenamenti ad Appiano. Il centrocampista nerazzurro il 7 settembre sarà di scena a Dortmund per la partita d’addio di due ex compagni.

CONVOCATO – “Anche Henrikh Mkhitaryan scenderà in campo durante la sosta. Il centrocampista armeno parteciperà alla partita d’addio al calcio di Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski in programma sabato 7 settembre alle ore 17:00 a Dortmund”, si legge in una nota su inter.it. L’armeno va come un treno, sempre e comunque.