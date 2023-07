Mkhitaryan, niente amichevole: out per Inter-Al Nassr. Il motivo!

Mkhitaryan salta l’amichevole tra Inter e Al-Nassr, in programma tra poco ad Osaka. Lo stesso club ha svelato il motivo della sua assenza

OUT − Riposo precauzionale per Henrikh Mkhitaryan che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di oggi a causa di una lombalgia da sovraccarico. L’armeno non parteciperà dunque al test-match contro l’Al-Nassr, in programma alle ore 12.20 ad Osaka. Da capire se l’Inter lo potrà ritrovare martedì 1 agosto contro il PSG dell’altro ex Skriniar.