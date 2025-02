Mkhitaryan: «Lazio diversa dal campionato». Sul Napoli poi segue Inzaghi

Mkhitaryan in un’intervista realizzata da Sportmediaset parla dei prossimi incontri dell’Inter, dal Genoa alla Lazio in Coppa Italia fino allo scontro diretto col Napoli in campionato seguendo lo stesso pensiero di Inzaghi.

PROSSIME SFIDE – Henrikh Mkhitaryan ha parlato così delle prossime sfide dell’Inter tra campionato e Coppa Italia: «Spero che nelle prossime partite ci aiuteranno di più e ci faranno vincere quello che dobbiamo vincere. Lazio? Sapranno come giocare contro di noi e come non fare gli stessi errori fatti in campionato. Sarà una partita secca e può succedere di tutto. Anche contro il Napoli sarà importante, ma non decisiva».