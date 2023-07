Mkhitaryan: «All’Inter per vincere Scudetto e non solo: sono pronto»

Henrikh Mkhitaryan ha parlato della prossima stagione, mentre aspetta i suoi compagni per ricominciare a lavorare tutti insieme. Le sue parole a Inter TV.

OBIETTIVI − Henrikh Mkhitaryan ha parlato così a Inter TV in vista della prossima stagione: «Sono molto felice di iniziare la mia seconda stagione. Sono pronto, sto aspettando i miei compagni per essere tutti insieme, giocare e raggiungere i nostri obiettivi. Il mio segreto? Sono i miei compagni che mi hanno sempre dato una mano. Ho fatto sempre il massimo per aiutare la squadra a vincere le partite, sono qui per giocare, per scrivere una storia in questo Club e sono pronto a farlo anche questa stagione. Siamo pronti a lavorare, a dare tutto per prepararci bene e iniziare al meglio. Gli obiettivi? Mi interessano quelli di squadra, perché sono quelli che contano. Gli obiettivi non cambiano mai, noi siamo qui per lottare per lo Scudetto e non solo. Per vincere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e andare il più lontano possibile in Champions League, quello che abbiamo fatto lo scorso anno e che speriamo di ripetere anche quest’anno».