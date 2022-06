Mkhitaryan-Inter, quale sarà l’impatto a bilancio nel club nerazzurro

Vediamo quale sarà l’impatto a bilancio di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno in scadenza di contratto con la Roma, in casa Inter.

IMPATTO A BILANCIO – Stando alle indiscrezioni, Henrikh Mkhitaryan dovrebbe firmare con l’Inter un contratto da 3,8 milioni di euro netti a stagione nei prossimi giorni. Ebbene, sulla base di queste cifre Calcio e Finanza ha calcolato l’impatto a bilancio dell’ingaggio del calciatore armeno in casa nerazzurra. Il centrocampista è giunto a Roma nell’estate del 2019 e ha potuto usufruire dei vantaggi collegato al Decreto Crescita per quel che concerne gli sportivi che spostano la loro residenza nel nostro Paese. Le stesse agevolazioni vengono applicate per coloro che restano in Italia per almeno 2 anni e sono valide per 5 anni fiscali. Dunque il giocatore potrà continuare a usufruire di questa norma. Per questo motivo l’impatto a bilancio dell’armeno sarà pari a 4,9 milioni di euro lordi circa.

Fonte: CalcioeFinanza.it