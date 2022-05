Mkhitaryan all’Inter? Prima c’è un nuovo infortunio: i tempi di recupero

Mkhitaryan all’Inter è la notizia di mercato principale della giornata di oggi, con l’armeno che può diventare nerazzurro a parametro zero. Nel frattempo però il giocatore deve fare i conti con un infortunio.

DI NUOVO FERMO – La finale di UEFA Europa Conference League di ieri, Roma-Feyenoord, è durata appena diciassette minuti per Henrikh Mkhitaryan, possibile prossimo acquisto dell’Inter. Al rientro in campo un mese dopo un infortunio nella semifinale d’andata col Leicester City (lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra), l’armeno si è di nuovo dovuto fermare (vedi articolo). Angelo Mangiante, in collegamento con Sky Sport 24, conferma come per Mkhitaryan ci sia una ricaduta sulla stessa cicatrice del precedente infortunio. Ossia: non era guarito, la Roma ha forzato per farlo giocare e questo ha causato il nuovo problema. Per lui necessario uno stop che non sarà inferiore a un mese. Dovesse andare all’Inter, Mkhitaryan sarebbe a disposizione per il raduno (previsto ai primi di luglio).