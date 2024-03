Mkhitaryan: «Inter? Posto mai nuovo. In un’altra vita ci sono già stato!»

Henrikh Mkhitaryan si racconta nel corso del podcast ‘Frag Talks’ insieme ad Andrea Ranocchia. Il centrocampista armeno esprime le sensazioni che vive all’Inter.

AMBIENTE – Henrikh Mkhitaryan confessa: «All’Inter mi trovo molto bene. Secondo me mi vogliono bene i ragazzi. Dal primo giorno mi sono sentito in un posto che non è mai stato nuovo per me. Mi sembra che in un’altra vita sono già stato qua con gli stessi compagni, la stessa tifoseria e lo stesso stadio. Ero un po’ colpito da questo, mi chiedevo come mai. Ma adesso, dopo un anno e mezzo, mi sono abituato».

CONCENRAZIONE – Henrikh Mkhitaryan continua, spiegando le sensazioni in campo con l’Inter: «Difficilmente vado in difficoltà? Magari sono bravo a non farlo vedere. Le difficoltà le avrai sempre, sia vincendo che perdendo. Però devi essere sempre concentrato per non mollare. La partita dura 90′, magari dieci minuti sei in difficoltà e dopo altri dieci minuti cambia il risultato. Devi essere sempre sveglio e pronto ad aiutare i tuoi compagni. Ogni tanto siamo in difficoltà però io sto provando ad essere concentrato per non mollare. Perché quando molli è difficile rientrare in partita. Non sono uno che urla molto in campo o nello spogliatoio ma con la corsa, con la voglia e un’azione provo a far vedere ai miei compagni che dobbiamo andare e dare il massimo».

CAPITANI – Henrikh Mkhitaryan spiega: «Lautaro Martinez anche senza la fascia da capitano è un trascinatore. Sta segnando tantissimi gol ed è molto importante e fondamentale per questa Inter e lui lo sta dimostrando. Non è una questione di fascia ma di comportamento sul campo. Anche un leader senza quella fascia può dimostrarti tanto. Anche Barella, che è il secondo capitano, senza fascia fa delle cose sul campo che ti lasciano a bocca aperta. Tanti giocatori d’esperienza all’Inter? Tutti e questo è importante perché quando giochi inizi con undici calciatore e quel giorno lì ce ne sono uno o due che non si sentono bene, ovvero che non riescono a fare le cose che possono fare. Però, capendolo, i compagni intorno a loro sono tranquilli. Si ragiona che se non lo fanno loro lo fai tu e ci aiutiamo a vicenda».