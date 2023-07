Mkhitaryan: «Inter, felice di iniziare mia 2ª stagione. Gli obiettivi»

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sua seconda stagione in maglia nerazzurra.

SECONDA STAGIONE – Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, a Inter Tv. «Come mi sento all’inizio della mia seconda stagione qui all’Inter, quali sono le mie sensazioni e quanto sono motivato per iniziare ad affrontare le nuove sfide? Sono molto felice di iniziare la mia seconda stagione. Sono pronto per questa stagione e ovviamente sto aspettando i miei compagni per tornare dalle vacanze e per essere tutti insieme e giocare e raggiungere i nostri obiettivi».

VERO SEGRETO – Mkhitaryan l’anno scorso ha giocato tanto e dato un grande contributo anche in termini di esperienza e qualità, dà al tecnico un’opportunità in più ad ogni gara, anche svolgendo differenti compiti in partita. «Qual è il vero segreto? Sono i miei compagni che mi hanno dato sempre una mano e ho provato di fare il massimo giocando tutte le partite oppure quello che giocavo per fare il mio meglio per aiutare la squadra a vincere le partite. Io sono qua per giocare, per scrivere una storia per questo club e anche sono pronto a fare in questa stagione».

SENSAZIONI – Mkhitaryan ha aggiunto. «Iniziare un ritiro, ritrovare il gruppo che sensazioni mi lascia ogni volta? Siamo pronti, siamo pronti a lavorare, siamo pronti a fare il nostro meglio per prepararsi bene e iniziare la stagione molto bene».

OBIETTIVI – Mkhitaryan ha concluso. «Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione sia a livello individuale che collettivo? Voglio parlare più per gli obiettivi di squadra perché sono un giocatore di squadra e senza la squadra sono nessuno. Per quello gli obiettivi non cambiano mai. Noi siamo qua per lottare per lo scudetto, per vincere la Coppa (Italia, ndr), la Supercoppa (Italiana, ndr) e andare più lontano possibile in Champions (League, ndr). Quello che abbiamo fatto l’anno scorso e speriamo di ripetere anche questo anno».