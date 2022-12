Mkhitaryan: «Inter, il più divertente? Barella! Al momento conosco poco»

Tra i protagonisti della nuova puntata del format Trivia Quiz sul canale YouTube dell’Inter, anche Henrikh Mkhitaryan. Tra le tante domande, ne è arrivata qualcuna anche sui compagni di squadra.

COMPAGNI DIVERTENTI – Non solo Matteo Darmian (vedi articolo), anche Henrikh Mkhitaryan è stato tra i protagonisti della nuova puntata del Trivia Quiz sul canale ufficiale YouTube dell’Inter. Il centrocampista armeno si è però trovato leggermente in difficoltà alle domande sui compagni di squadra, dal momento che è effettivamente arrivato soltanto la scorsa estate. Queste le sue parole: «Ho sentito dire che il più divertente nello spogliatoio è Barella. Se dovessi scegliere un compagno che possa fare l’attore, purtroppo non so rispondere. Non conosco tutti bene per il momento visto che sono arrivato da poco. Ma l’anno prossimo posso rispondervi al 100%».