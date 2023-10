Mkhitaryan scalda i motori e l’Inter lo celebra con un paragone azzeccato

Henrikh Mkhitaryan è uno dei pochi calciatori rimasti ad Appiano Gentile in questa sosta per le nazionali. L’armeno scalda i motori in vista di Torino-Inter di sabato alle 18, mentre la società lo celebra con un paragone azzeccato.

È ARRIVATO L’ARMENO… – In una stagione e una manciata di partite, Henrikh Mkhitaryan è già entrato nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri. Che riprendono una celebre canzone dedicatagli ai tempi del suo arrivo in Italia, alla Roma, che recita: “È arrivato l’armeno che va come un treno“. Un paragone che ha preso in prestito anche l’Inter stessa, come dimostra un post pubblicato su Twitter per celebrare il centrocampista numero 22: “Attenzione: treno in corsa“.

Intanto Mkhitaryan, rimasto a disposizione di Simone Inzaghi durante la sosta per le nazionali, scalda i motori in vista di Torino-Inter di sabato alle 18. E chissà che, vista la situazione in attacco, il tecnico non decida di schierarlo sulla trequarti, passando a un 3-5-1-1. Il che farebbe contenti anche i sostenitori di un centrocampo con Barella e Frattesi insieme…