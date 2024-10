Mkhitaryan instancabile. Il tassello fondamentale di Inzaghi – TS

Henrikh Mkhitaryan ha ricominciato ad essere il tassello fondamentale di Simone Inzaghi. Le prestazioni sono di livello come sempre, l’armeno sembra instancabile. Su Tuttosport l’inizio di stagione.

INIZIO – La stagione di Henrikh Mkhitaryan è cominciata sulla falsa riga della scorsa. Non viene mai cambiato negli undici dell’Inter. Simone Inzaghi lo ha utilizzato dal primo minuto per sette volte su sette in campionato e in un’occasione di Champions League. Solo una partita in panchina per l’armeno, che comunque con il Manchester City è entrato nel secondo tempo in campo. Le statistiche spaventano in maniera clamorosa sul minutaggio del giocatore.

Mkhitaryan, un minutaggio fuori dal mondo

SEMPRE DENTRO – Mkhitaryan ha giocato 620 minuti, sì proprio 620! Solo Francesco Acerbi con 656 e Alessandro Bastoni con 644 ne hanno fatti di più e solitamente i difensori macinano meno chilometri dei centrocampisti. L’armeno è tornato il tassello fondamentale della squadra di Simone Inzaghi che non riesce proprio a farne meno, neanche nei momenti difficili. Contro Monza e Milan il giocatore aveva fatto molto male, ma la fiducia non l’ha mai persa e con il tempo le prestazioni sono tornate quelle dell’anno passato. Da mercoledì ricomincerà ad allenarsi con i compagni rimasti ad Appiano Gentile e avrà la possibilità di migliorare il suo stato di forma.

fonte: Tuttosport – F.M.