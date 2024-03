Mkhitaryan rivela: «La forza dell’Inter? Il gruppo! Ci capiamo con lo sguardo»

Henrikh Mkhitaryan, intervistato da Andrea Ranocchia nel podcast “Frog Talks”, rivela alcuni retroscena sul gruppo creato all’Inter. Di seguito le dichiarazioni del calciatore armeno, che parla anche del suo futuro.

FUTURO – Henrikh Mkhitaryan spiega quali sono le sue intenzione in futuro: «Post carriera? Ho tanti pensieri. Onestamente penso che difficilmente sarà nel mondo del calcio, non voglio. Magari farà un’altra cosa, ce ne sono tante da imparare. La prima cosa che voglio fare è passare più tempo possibile con la mia famiglia e i miei amici e imparare delle cose che mi serviranno nel corso della vita. Il mio obiettivo è provare ad imparare a cucinare. Sto pensando di restare a vivere a Milano, ma ho sempre detto che dipende da mio figlio, se vorrà giocare a calcio o no. Col tempo vedremo se riuscirà a giocare a livello professionale, altrimenti torneremo in Armenia».

BASTA UNO SGUARDO – Henrikh Mkhitaryan racconta alcuni retroscena sullo spogliatoio nerazzurro: «Inzaghi? È bravissimo, mi piace molto. Scherziamo ma è anche serio. Sa quando essere in un modo o nell’altra. Mi sono trovato subito bene con lui. Non mi toglie mai? Non ci posso fare niente (ride, ndr). Ogni allenatore è diverso, non posso paragonare. La qualità più importante che ha l’Inter in questo momento? Siamo molto bravi nello spogliatoio, c’è un gruppo incredibile. Ci troviamo molto bene uno con l’altro, sul campo ci capiamo con lo sguardo. Già so cosa vuole fare il mio compagno e lo stai solo seguendo. Sai già il prossimo passo, cosa vuole fare, dove la palla arriverà, dove si aprirà. Secondo me è questa la forza che abbiamo adesso all’Inter». Così conclude Mkhitaryan il suo intervento nel podcast condotto dall’ex nerazzurro Andrea Ranocchia.