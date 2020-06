Mkhitaryan: “Djorkaeff idolo! Giocava per l’Inter, una delle migliori in Italia”

Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale YouTube della Lega Serie A. L’armeno ex Arsenal, oggi alla Roma, ha svelato la sua passione per l’ex Inter Djorkaeff

ELOGI – Di seguito le parole di Henrikh Mkhitaryan su Youri Djorkaeff: «Era uno dei miei idoli della nazionale francese che giocò la Coppa del Mondo 1998. Io tifavo per lui perché era armeno e lui giocava per una delle migliori squadre d’Italia, l’Inter. Cercavo di copiare il modo in cui correva e come calciava. Gli sono molto grato, mi ha ispirato a diventare calciatore».