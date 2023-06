Mkhitaryan corre contro il tempo: tardi per una maglia dal 1′ – TS

Henrikh Mkhitaryan sta provando di tutto per recuperare la forma migliore in vista della finale di UEFA Champions League contro il Manchester City, come afferma TuttoSport

CORSA CONTRO IL TEMPO – Henrikh Mkhitaryan è tornato ad allenarsi in gruppo, – come riportato anche da TuttoSport – ma potrebbe non bastare. L’ex giallorosso ha svolto la prima parte insieme al resto della squadra, ma ha effettuato la seconda parte da solo completando la giornata con un programma individuale. Significa che si è lasciato alle spalle l’infortunio muscolare alla gamba sinistra, rimediato sul finire del primo tempo del derby di ritorno della semifinale di Champions League esattamente tre settimane prima, ma non è ancora al 100% della condizione. A questo punto restano solo due allenamenti alla Pinetina e la rifinitura di venerdì a Istanbul per completare il rodaggio. Simone Inzaghi, dunque, potrebbe essere più propenso a schierare Marcelo Brozovic dal 1′, con Calhanoglu interno sinistro. È vero che Mkhitaryan non è un giocatore potente, quindi non ha bisogno di scaldare eccessivamente i motori per essere utilizzato con una certa affidabilità. Ma due allenamenti completi e la rifinitura potrebbero essere troppo poco anche per lui. La sua classe comunque potrebbe essere importante a gara in corso, in relazione all’andamento della partita col City. La sua abilità di palleggio potrà essere utile per modificare gli equilibri in mezzo al campo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi