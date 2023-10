MKhitaryan tuttofare, contro il Torino anche seconda punta! Fondamentale – TS

Mkhitaryan indispensabile per Simone Inzaghi soprattutto in questo preciso momento, dove anche Nicolò Barella non rende al meglio a centrocampo, e dove in attacco le scelte sono praticamente contate. Contro il Torino, infatti, ha giocato anche da seconda punta.

RUOLO DIVERSO – Sul finale di Torino-Inter, Simone Inzaghi ha schierato Herikh Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta, che ha già fatto in passat. Considerato che difficilmente l’Inter potrà operare sul mercato a gennaio anche per la situazione societaria in piena evoluzione, rappresenta una soluzione in più.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino