Mkhitaryan: «Barcellona-Inter partita folle! Potevamo fare meglio»

Henrikh Mkhitaryan ha segnato, ma l’arbitro ha fischiato fuorigioco per pochissimi centimetri. Dopo Barcellona-Inter ha commentato su TNT Sports la serata.

SFORTUNA – Il 3-3 di Montjuic ha regalato mille emozioni agli spettatori, ma non ai tifosi di Barcellona e Inter. Henrikh Mkhitaryan ha detto questo nel post-partita: «È stata una partita folle, bellissima da vedere ma non da giocare. è stata dura, potevamo fare meglio ma nel calcio può succedere di tutto. Dopo 20 minuti eravamo sul 2-0 ma sapevamo che poteva succedere di tutto. Il Barcellona ci ha messo tanta pressione, sono molto bravi col pallone. Abbiamo dato il massimo. Sfortunatamente non siamo riusciti a mantenere il 3-2, ma fa parte del gioco del calcio. Ora dobbiamo pensare al ritorno. Mkhitaryan, il gol annullato? Sfortunatamente per 2-3 centimetri, non ci posso fare niente. Volevo segnare così tanto, sono corso in fuorigioco. Segnerò la prossima volta magari. Potevamo fare meglio, avevamo fiducia. Non è facile giocare contro loro, sono forti e giovani. Sanno come giocare a calcio, noi abbiamo dato il massimo e non è stato facile. Dobbiamo tenere la testa alta ed è ciò che accaduto. Speriamo di passare dando il massimo. Abbiamo perso il nostro capitano e leader Lautaro Martinez, cercheremo di fare il massimo sostituendolo e giocando senza di lui»