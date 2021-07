Mkhitaryan avvisa: «Chi punta lo scudetto dovrà fare i conti con la Roma!»

Mkhitaryan dopo l’ottima stagione disputata, riparte da José Mourinho, nuovo tecnico della Roma. In una lunga intervista al “Corriere dello Sport”, il calciatore ha parlato del nuovo campionato facendo riferimento inevitabilmente al tecnico portoghese.

LOTTA SCUDETTO – Mkhitaryan parla della lotta scudetto la prossima stagione in Serie A, avvisando tutte le pretendenti: «Favorite per lo scudetto? Il campionato sarà molto equilibrato, ci sono diverse squadre attrezzate per vincere. È difficile per tutti. Noi abbiamo una buona squadra, sappiamo dove vogliamo arrivare. Chi punta a vincere lo scudetto deve fare i conti con la Roma».

CON MOURINHO – Mkhitaryan parla anche di José Mourinho e della sua mentalità vincente: «Con lui conta solo vincere. Lo scorso anno ci sono state partite in cui giocavamo benissimo e alla fine perdevamo. È meglio giocare male e portare a casa i tre punti, il contrario a me non piace. L’anno scorso mancava qualcosa. Ora ha più voglia di vincere. Questa caratteristica è innata, non si acquista con il tempo. Mourinho è speciale per questo».

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo

