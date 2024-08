Mkhitaryan ‘aiuta’ l’Inter: Inzaghi riflette su una soluzione – TS

L’Inter si trova in una situazione di leggero allarme soprattutto in attacco con ben due infortuni. Occhio a Mkhitaryan.

AIUTO – L’Inter dovrà ovviare alla doppia tegola offensiva con Marko Arnautovic e anche Taremi out. Dunque, durante le due ultime amichevoli contro Al-Ittihad e Chelsa, Simone Inzaghi proverà una nuova variante tattica per aiutare il reparto offensivo. Il nome che potrà venire in contro alle esigenze dell’Inter è quello del tuttofare Mkhitaryan. L’armeno, equilibratore fenomenale del centrocampo nerazzurro, potrebbe essere impiegato come seconda punta per evitare sia a Lautaro Martinez che a Thuram già grandi straordinari di inizio stagione. Anche se questa soluzione non piace tanto a Inzaghi.

Mkhitaryan prova ad aiutare Inzaghi e l’Inter: situazione non prevedibile

OBBLIGATO – Il tutto, scrive Tuttosport, nella speranza di recuperare Taremi, come tutto fa pensare, per l’esordio casalingo contro il Lecce, quando l’iraniano dovrebbe garantire già una mezz’ora in campo. Certo è che Inzaghi immaginava ben altro avvicinamento a un campionato che propone un menù alquanto complicato nelle prime tre giornate con la trasferta a Marassi (dove l’Inter non ha vinto neppure nella cavalcata scudetto) e il big match a San Siro con l’Atalanta inframezzati dalla gara con il Lecce, sempre al Meazza.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino