Mirkovic: «Inter favorita per il titolo. Juventus e Milan dietro»

L’ex calciatore della Juventus e dell’Atalanta Zoran Mirkovic ha commentato su Tuttosport la situazione del campionato italiano. Non c’è solo l’Inter per lo Scudetto.

SCUDETTO – Zoran Mirkovic vede maggiore equilibrio rispetto alla stagione passata in campionato: «Quali sono le rivali dell’Inter per lo Scudetto? La scorsa stagione in casa bianconera è stata turbolenta, non buona. Adesso è cambiato l’allenatore e sono arrivati tanti nuovi giocatori. Si vede che le cose sono diverse. La difesa è molto dura, ma c’è ancora qualche problema in fase realizzativa. La squadra migliorerà, sicuramente. La Juve e il Milan potranno contendere il titolo all’Inter, che però resta la favorita visto che è rimasta la stessa squadra che ha vinto il torneo pochi mesi fa. Sarà un campionato interessante. L’Atalanta è partita male, ma potrà arrivare comunque in una buona posizione».