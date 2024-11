Mirante: «Inter, una differenza rispetto allo scorso anno. Sullo scudetto dico questo»

Antonio Mirante ha indicato la sua visione in merito all’inizio di stagione dell’Inter, soffermandosi su un particolare aspetto relativo alla squadra nerazzurra. Poi una previsione sul campionato.

LA CONSIDERAZIONE – L’Inter si trova, dopo dodici giornate di Serie A, al secondo posto in classifica a una sola lunghezza di distanza dal Napoli capolista. La compagine meneghina, rispetto alla scorsa annata, sta mostrando una minore compattezza e solidità difensive, essendo stata spesso punita dalle avversarie anche in situazioni teoricamente semplici da gestire per calciatori dello spessore della compagine meneghina. Sul punto si è espresso il portiere Antonio Mirante, attualmente svincolato, a Radio TV Serie A: «Prende più gol rispetto agli anni passati. Si tratta di una situazione difficile da mettere a posto, anche perché le rivali cercano di fare la partita e di imporsi anche sulle big».

Mirante sulle gerarchie in questa Serie A: Inter o Napoli?

UNA BATTUTA – Mirante si è poi espresso in maniera meno esplicita sul tema della favorita per la vittoria dello scudetto. Rispetto al successo finale nella competizione, il portiere italiano ha preferito non sbilanciarsi: «Il Napoli è la squadra favorita per il trionfo in Serie A? No, preferisco non dire nulla. Sapete quanto i napoletani sono scaramantici!»