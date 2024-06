Miranda: «Vinto niente all’Inter, rimpianto! Io fan di Bastoni. Messaggio a Icardi»

Miranda è tornato a parlare della sua esperienza all’Inter, con riferimento anche alla squadra attuale e in particolare ad Alessandro Bastoni. L’ex difensore nerazzurro in una lunga intervista concessa ad Alessandro Schiavone su gianlucadimarzio.com ha parlato anche di Mauro Icardi e di Lautaro Martinez.

IN NERAZZURRO – Miranda ha giocato all’Inter dal 2015 al 2019 e ha contribuito in parte ad aver riaperto il ciclo dell’attuale squadra Campione d’Italia: «Penso che ho sempre dato tutto, aiutando l’Inter a raggiungere la qualificazione in Champions dopo tanti anni. In due delle quattro stagioni a Milano abbiamo fatto la Champions. È stata la mia Inter a gettare le basi e dopo la mia partenza la squadra è cresciuta tantissimo. E io ne vado fiero. È bello sapere che io c’ero all’inizio di questo percorso».

UN RIMPIANTO – Miranda ha però un rimpianto ripensando alla sua esperienza in nerazzurro: «Il più grande rimpianto è non aver vinto nulla con l’Inter, mi sarebbe piaciuto vincere uno Scudetto o un altro trofeo in nerazzurro. Provo ancora tristezza nel sapere che ho fatto parte di un grande club come l’Inter per quattro anni senza mai vincere nulla. Però prima di poter alzare trofei devi iniziare un percorso di crescita e io ho aiutato a gettare i semi per la grande Inter di oggi».

SU ICARDI – Miranda si sofferma a parlare in particolare dell’ex giocatore dell’Inter: «L’Icardi dell’Inter era un attaccante forte che faceva tanti gol e vedeva sempre la porta. Senza nulla togliere a Mauro sarebbe riduttivo però dire che l’Inter di allora era forte solo grazie a lui. C’erano tanti altri calciatori che hanno contribuito alla rinascita del club anche se Mauro ha fatto gol importanti. Lui al Milan? A me questo non piace perché un giocatore deve identificarsi con una squadra sola a paese e basta».

Miranda lascia dietro il passato e si concentra sull’Inter attuale

EREDE – L’ex difensore brasiliano si sofferma a parlare di Alessandro Bastoni: «A me Alessandro piace tantissimo. Lui era ragazzino quando io ero all’Inter. E già all’epoca questo ragazzino era molto forte, rapido e con tanta qualità palla al piede (ride n.d.r). Sono un grande fan di Bastoni che è bello da vedere quando calcia la palla perché molto elegante. Se mi rivedo in lui? Sì, nell’impostazione».

UN PARAGONE – Miranda conclude parlando anche di Lautaro Martinez e Marcus Thuram: «Entrambi hanno qualità. Ma a me piace di più Thuram perché è più mobile anche se Lautaro ha segnato tanti gol. L’argentino ha una presenza impressionante in area, in questo mi ricorda Romario. Ma è più completo e anche più forte del brasiliano quando punta un difensore».

Fonte: Alessandro Schiavone – gianlucadimarzio.com