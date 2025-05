Miranda esalta l’Inter: «Una squadra di campioni. Convinto di ciò!»

Juan Miranda ha elogiato l’Inter, squadra affrontata e battuta dal suo Bologna due turni di Campionato fa. Il calciatore iberico ne ha anche parlato in ottica Barcellona, sua ex squadra.

IL RAGIONAMENTO – Juan Miranda è stato intervistato dal portale spagnolo SER Catalunya in vista del confronto del ritorno delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Il calciatore del Bologna, ex canterano dei blaugrana, ha così descritto la squadra nerazzurra: «Ci è andata bene contro l’Inter, in questa stagione. Abbiamo pareggiato (a San Siro, ndr.) e poi vinto in casa, ma loro restano una squadra di campioni. Sono un grande club, ancora in lotta per lo scudetto».

Miranda sugli avversari dell’Inter: la crescita alla Masia

LA CONVINZIONE – Miranda ha poi proseguito: «Come riferito anche da Yamal, la Masia è una scuola che ti forma, ti trasmette un’identità e dei valori. I giovani della Masia sono cresciuti insieme, lo si nota. Mi ricorda il gruppo che avevamo formato al Betis nella stagione che si è conclusa con la vittoria della Copa del Rey (nel 2022-2023, ndr.)»