Miranda esalta: «Dumfries tra i due avversari più ostici in Serie A!»

Juan Miranda si è pronunciato in merito alla forza di Denzel Dumfries, esterno destro molto importante per l’Inter, indicandolo come uno degli avversari più difficili da affrontare in Serie A.

LA SITUAZIONE – Denzel Dumfries è attualmente fuori per infortunio, trovandosi costretto a saltare anche il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Così come all’andata, dunque, toccherà a Matteo Darmian fronteggiare i pericolosi esterni offensivi su cui i tedeschi possono fare affidamento in vista del ritorno contro l’Inter. La prestazione dell’andata è stata segnata dalla solita attenzione difensiva e dalla cura nell’impedire le progressioni palla al piede sulla propria fascia di competenza. L’auspicio è che Darmian possa garantire tale andamento anche nel secondo atto del confronto con i tedeschi.

Miranda elogia Dumfries: le sue parole

LE DICHIARAZIONI – A proposito di Dumfries, il calciatore del Bologna Juan Miranda ha indicato al portale spagnolo AS i calciatori più ostici da lui affrontati in Serie A. Tra di essi figura proprio l’olandese: «Avversario più duro? Nel turno precedente di Campionato ho giocato contro Matteo Politano. La sua prestazione mi ha fatto comprendere che si tratta di un giocatore molto bravo. Anche Denzel Dumfries è un ottimo elemento».