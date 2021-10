Mirabelli: «Inter, un errore evitato contro lo Sheriff. Rosa completa»

Massimiliano Mirabelli, ex capo degli osservatori dell’Inter e dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della vittoria dei nerazzurri in Champions League.

VITTORIA IMPORTANTE – Queste le parole di Massimiliano Mirabelli dopo Inter-Sheriff e sulla rosa nerazzurra: «Lo Sheriff spaventava per i risultati ottenuti, l’Inter lo ha affrontato in maniera giusta senza cadere nell’errore di chi lo aveva affrontato in precedenza. In Europa è sempre difficile, spero che vadano avanti più italiane possibili. I nerazzurri possono essere candidati importanti in Italia, ma a livello europeo la vedo più dura. Dzeko e Lukaku sono due giocatori con tante differenze, tra cui l’età e il modo di giocare. L’Inter è stata brava a cogliere l’occasione di prendere il bosniaco. La rosa è abbastanza completa, non vedo necessità di nuovi innesti. Inzaghi si sta misurando molto bene con una nuova realtà».

Fonte – TMW Radio