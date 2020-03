Mirabelli: “Milik lo volevo sia all’Inter che al Milan. Alla fine…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Massimiliano Mirabelli – ex capo osservatore all’Inter e dirigente al Milan – ha parlato di Arkadiusz Milik, rivelando di aver cercato di portarlo anche in nerazzurro.

RETROSCENA DI MERCATO – Torna a parlare Massimo Mirabelli, ex capo osservatore dell’Inter e dirigente del Milan. Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss ha infatti rivelato un retroscena di mercato che riguarda l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik: «Lo volevo sia quando ero all’Inter, sia quando ero al Milan, ma alla fine è andato in una grande squadra come il Napoli dove ha preso una valutazione inavvicinabile. È forte, importante, può andare via e fare bene ovunque giochi. La sua situazione di mercato può far raddrizzare le antenne di club importanti. Parliamo di un attaccante di fascia altissima che può giocare in qualsiasi big. Spero per i partenopei che possa restare in azzurro, perché è di grande livello».