Mirabelli: “Mercato Inter? Non serve niente, manca solo una cosa a Conte”

Condividi questo articolo

Massimiliano Mirabelli

Inter e Milan dominano la classifica di Serie A, con i rossoneri in testa e i nerazzurri staccati di un solo punto. Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, dice la sua sulla lotta scudetto e sul mercato della squadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio”

DERBY AL VERTICE – Inter e Milan dominano l’attuale classifica di Serie A. Massimiliano Mirabelli parla dei due club milanesi: «Dopo il lockdown il Milan è la squadra più in forma, si vede il grande lavoro di Pioli. Sta lottando, non è facile stare davanti all’Inter e alla Juventus che sono due organici importanti. Speriamo possano continuare così. Lo scambio Paredes-Eriksen? Io l’Inter la vedo una squadra abbastanza forte come organico, mi dispiace che Eriksen non si stia trovando bene però per me è un grandissimo giocatore. Manca poco all’Inter, secondo me manca solo la tranquillità che deve ritrovare Conte con club e squadra. Ha tutto per vincere lo scudetto: Conte è un grande allenatore e l’Inter in questo momento è una grande società. L’avversario principale penso sia l’Inter stessa. Se serve qualcosa sul mercato? Io credo che è difficile, anche perché quando vai a toccare qualcosa a gennaio rischi di rompere qualcosa. Penso che l’Inter non abbia bisogno di nulla sul mercato».