Mirabelli: “L’Inter ha idee chiare, sarà dura per tutti gli altri! Su Tonali…”

Condividi questo articolo

Massimiliano Mirabelli

Mirabelli – ex Responsabile degli Osservatori dell’Inter -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, crede nel progetto nerazzurro nell’anno “1” di Conte. Commento positivo anche per Tonali, che a breve andrà al Milan, di cui è anche ex

IDEE CHIARE – L’ultimo derby di mercato ha scaldato anche Massimiliano Mirabelli, sempre attento ai movimenti delle due milanesi: «Sandro Tonali è un grande acquisto per il Milan. Un calciatore forte, giovane e di grande prospettiva. Un tassello per il futuro. Giusto investire sul futuro. È il gioco delle parti quando un calciatore è conteso. L’Inter lo ha seguito, però non è che non abbia la possibilità di prenderlo. Ma probabilmente cerca di investire su calciatori più pronti nell’immediato. L’Inter sarà l’antagonista principale per strappare il primo posto alla Juventus. La stagione scorsa è stata positiva, di crescita. La squadra ha lottato per due obiettivi fino alla fine. E sarà dura per tutti gli altri. Oggi l’Inter ha le idee più chiare perché si rinforzerà ancora». Mirabelli ha molta fiducia nel progetto nerazzurro, anche senza Tonali a centrocampo.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo