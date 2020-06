Mirabelli: “Icardi a 50 milioni? Svenduto! Seguivo Aubameyang per l’Inter”

Mirabelli ha avuto a che fare con Icardi quando era capo degli osservatori all’Inter, prima di passare al Milan. Il dirigente, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha commentato la cessione dell’argentino al PSG e rivelato come fosse su Aubameyang quando era in nerazzurro.

MERCATO RIBALTATO – Massimiliano Mirabelli valuta come il Coronavirus potrà avere ripercussioni sul mercato: «Inciderà tanto e per tante squadre. Guardo all’Europa, ci sarà un divario notevole di mercato. I grandi club, quindi la Juventus, l’Inter, il Manchester City o il Real Madrid riusciranno a fare ancora mercato. Per tanti invece ci sarà un ridimensionamento, e quindi servirà grande conoscenza del calcio mondiale. Ne beneficerà chi conosce i calciatori. Bisognerà essere molto creativi: si tornerà al baratto, aspettiamoci prestiti e scambi vari. Dipenderà tanto dalle capacità economica dei club: c’è chi ha necessità di vendere, quindi il prezzo lo farà il mercato. Se riesci a mettere un calciatore in un’asta lo venderai sempre bene, altrimenti corri il rischio di monetizzare di meno. Potrei fare un esempio: Mauro Icardi, ceduto a cinquanta milioni. Per me è stato svenduto, vale molto di più. Il PSG ha fatto un grande affare. Lautaro Martinez? Ha una clausola importante. Se andrà via, l’Inter avrà incassato tanti soldi da poter essere protagonista sul mercato. Pierre-Emerick Aubameyang era un mio pallino dai tempi in cui ero all’Inter, lo seguivo al Saint-Étienne. Non sono stato ascoltato abbastanza, poi quando sono andato al Milan ho cercato di prenderlo. Aubameyang è straordinario, può giocare in qualsiasi top club europeo».

