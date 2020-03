Mirabelli: “Donnarumma verso Inter o Juventus? Rinnovo Milan difficile. Ora…”

Condividi questo articolo

Mirabelli – ex Responsabile degli Osservatori dell’Inter ed ex Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Tecnica del Milan -, intervenuto telefonicamente a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, parla delle difficoltà rossonere sia per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma sia a livello dirigenziale. Inter e Juventus sempre sullo sfondo

POSSIBILE COLPO A ZERO – Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma tiene banco in casa Milan. Senza firma, il futuro del numero 1 azzurro nel giro di un anno potrebbe essere all’Inter o alla Juventus a parametro zero. A questa domanda risponde Massimiliano Mirabelli, poco fiducioso sul prolungamento dell’accordo: «Non è una cosa semplice. Forse oggi chi sta lavorando su questo rinnovo magari potrà capire quale sia stata la difficoltà e come l’abbiamo portata a casa. Perché non è facile portare a casa un rinnovo del genere. Mi auguro che il Milan possa rinnovare il contratto di Donnarumma perché è un grandissimo patrimonio. Donnarumma è uno dei portieri più forti al mondo. E per me è giusto che rimanga lì, ma non sarà semplice. Più passano i giorni, più non è facile parlare con chi lo gestisce (Mino Raiola, ndr). Perché il Milan cambia spesso a livello dirigenziale? Basti vedere quello che succede altrove, come alla Juventus che vince da anni. All’Inter è iniziato un nuovo ciclo che ora andrà bene, nel calcio serve pazienza. Soprattutto nel calcio italiano, che è diverso dagli altri. L’unica ricetta vincente è la pazienza». Questa la chiosa di Mirabelli, incalzato su due argomenti scottanti in casa rossonera.