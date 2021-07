Mirabelli torna sulla vicenda legata al trasferimento di Calhanoglu, che potrebbe essere seguito da Kessié. L’ex Capo degli Osservatori dell’Inter, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, commenta le mosse del Milan dopo il suo allontanamento

PROBLEMI ROSSONERI – Il pensiero di Massimiliano Mirabelli va ad Hakan Calhanoglu, nuovo acquisto dell’Inter: «Un calciatore fantastico. Tra i protagonisti del Milan. Peccato averlo perso addirittura a zero. Franck Kessié? Tutti si augurano che non finisca come è finita con Gianluigi Donnarumma e Calhanoglu. Kessié si è messo il Milan sulle spalle trascinandolo e facendo cose veramente importanti. Spero che possano trovare presto l’intesa. Si parla di rinnovi, ma si agisce troppo tardi».

MERCATO ED EUROPEI – Mirabelli fa una previsione sull’estate calcistica, a partire dalla finestra di mercato: «Non ci saranno grandissime cose. Il fatto che le big riescano a mantenere quanto di importante hanno in rosa lo ritengo un grande successo. Poi dovranno vincere le idee e la creatività riuscendo a non abbassare il valore tecnico della propria squadra. Ma non aspettiamoci grandi cose. L’Italia a Euro 2020? Un grande gruppo, un risultato fantastico. Merito alla squadra ma soprattutto a un fenomeno come Roberto Mancini».

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo