Mirabelli: “Anti Juventus per lo scudetto, Inter e Atalanta ci sono però…”

Massimiliano Mirabelli

Massimiliano Mirabelli, ex responsabile degli osservatori dell’Inter, ha parlato delle squadre in lotta per lo scudetto, come quella nerazzurra, Juventus e Atalanta

SCUDETTO – Queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ex responsabile degli osservatori dell’Inter, sulla sfida per il campionato della Serie A rilasciate sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss”. «Lo ripeto, per me la squadra è la principale anti-Juventus per lo scudetto. E’ vero che – ha riportato “TuttoNapoli.net” – ci sono Inter e Atalanta, però il Napoli deve credere allo scudetto perché ha una squadra forte e completa».