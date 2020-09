Minotti: “Vidal con Barella, da capire chi basso all’Inter. Ce ne sono due”

Lorenzo Minotti

Vidal si candida già per una maglia in Inter-Fiorentina, magari mezzala con Barella dall’altra parte. È questo il ruolo che, secondo Lorenzo Minotti, può fare il cileno ex Barcellona. L’ex difensore, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha poi indicato due giocatori per la posizione di centrale di centrocampo.

CHI IN MEZZO? – Lorenzo Minotti sistema il centrocampo dell’Inter: «Sono convinto che Arturo Vidal deve fare il ruolo di mezzala, l’altra è Nicolò Barella e non ci sono dubbi. Bisogna capire chi giocherà basso: credo che Antonio Conte voglia un giocatore più rubapalloni, come N’Golo Kanté. Credo che si giocheranno questo ruolo Marcelo Brozovic e Stefano Sensi, che nasce play basso: potrebbe essere il giocatore che dà la qualità a inizio azione».