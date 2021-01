Minotti: “Senza Lukaku non semplice per l’Inter. Una...

Minotti: “Senza Lukaku non semplice per l’Inter. Una continuità”

Lorenzo Minotti

Minotti ha parlato delle differenze con e senza Lukaku per l’Inter. L’ex difensore, in particolare del Parma, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha evidenziato le doti del belga che sono venute a mancare mercoledì contro la Sampdoria.

FULCRO DEL GIOCO – Romelu Lukaku ha giocato solo l’ultimo terzo di gara mercoledì in Sampdoria-Inter, visto l’infortunio subito col Crotone. Per Lorenzo Minotti fare la partita senza il belga ha creato difficoltà: «Non è semplice, perché quando tu costruisci una squadra con una forte identità tattica, e imponi il gioco su un certo giocatore, qualcosa paghi. L’Inter ha trovato continuità stando più bassa, esaltandosi poi in campo aperto con le ripartenze. Questo perché si appoggiava su un giocatore come Lukaku».