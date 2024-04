Minotti: «Inter, sembrava non potessi vincere! Poi la svolta»

Minotti si è espresso sulla vittoria pesantissima dell’Inter sul campo dell’Udinese per 1-2 in rimonta. L’ex giocatore individua un momento decisivo.

TUTTO CAMBIATO − Lorenzo Minotti a Sky Sport ha commentato così il trionfo nerazzurro a Udine: «Nel secondo tempo, com’era logico, l’Inter ha cercato di aumentare i ritmi. Ha trovato subito l’episodio del rigore per pareggiare e poi ha cercato questa vittoria. Ma non sembrava l’Inter delle migliori occasioni e non sembrava che potesse vincere. Ma nei minuti di recupero tutto è cambiato, l’Udinese non aveva più e soprattutto abbiamo visto Acerbi centravanti, Sanchez trequartista. L’Inter ci ha provato fino alla fine, avevano una grande voglia di vincere. L’Inter vuole chiudere la pratica il primo possibile, anche stasera, non giocando la miglior partita, è riuscita a vincere in una giornata difficile con grande carattere e fame».