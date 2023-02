Minotti: «Riunione prima del Barcellona non ha risolto. Inter ha due facce»

L’Inter delude, dimostra sempre gli stessi difetti in campo e non trova affatto la continuità. Perde con il Bologna e rischia il secondo posto, Lorenzo Minotti ne ha evidenziato le problematiche su Sky Sport.

SORPRESA – Lorenzo Minotti ha parlato così del successo del Bologna sull’Inter su Sky Sport: «La vittoria del Bologna è meritata, ha fatto un primo tempo clamoroso. Nella ripresa qualcosa è cambiato, l’Inter ha preso le misure tant’è vero che gli avversari hanno fatto poi una partita di contenimento, senza ripartire. C’è stato però quel momento decisivo, l’errore in impostazione di D’Ambrosio ha preceduto quello di Gosens e Bastoni che si sono scambiati posizione senza seguire con accortezza Orsolini dentro al campo. Il Bologna viene da un momento positivo, il successo di oggi ha messo il punto esclamativo. Thiago Motta sorprende per le sue idee, per come coinvolge gli undici effettivi e per come trova l’armonia nel gioco. Il Bologna ha saputo soffrire, chiudere gli spazi, aver pazienza e ne ha approfittato sfruttando gli errori dell’Inter, non nati assolutamente per caso».

PROBLEMI – Il giornalista ha poi aggiunto: «Direi che l’Inter ha due facce: se analizziamo questo rendimento è clamoroso il dato dei gol subiti: 9 a San Siro, il triplo, quindi 27, in trasferta in tutte le competizioni. Le motivazioni sono varie: l’approccio, l’intensità, il recuperare in fretta dopo le grandi sfide. L’Inter deve sapere e avere tante soluzioni. Tutta una serie di situazioni sembravano superate dopo la riunione nel pre-partita con il Barcellona, invece si ripropongono da inizio anno ininterrottamente. C’è qualcosa da correggere».