Minotti: «Pavard si incastra benissimo con Inzaghi. E una cosa bella»

Pavard era il rinforzo tanto richiesto da Inzaghi che – finalmente – nel tardo pomeriggio è arrivato a Milano. Sul prossimo acquisto dell’Inter si è espresso in maniera positiva uno che in difesa ha giocato per anni, ossia Minotti.

GRANDE INNESTO – A Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Lorenzo Minotti valuta Benjamin Pavard per l’Inter: «Aggiunge tantissimo, perché arriva un giocatore con un curriculum importante. Ha vinto i Mondiali, è arrivato in finale l’anno scorso e giocava nel Bayern Monaco. Come caratteristiche si incastra benissimo nella filosofia di Simone Inzaghi, perché fa il terzo difensore di destra però può fare anche l’esterno quando ci sarà bisogno. E la cosa bella è che, quando va nell’area avversaria, si fa sentire».