Minotti: «Il nervosismo Inter non si spiega! Chance persa per creare gap»

Minotti critico nei confronti dell’Inter dopo il pareggio contro la Sampdoria a Genova. Una considerazione sul nervosismo in campo tra Lukaku e Barella

NERVOSISMO − Lorenzo Minotti, negli studi di Sky Sport, ha parlato così dopo il pari dei nerazzurri a Genova: «L’Inter esce con una certa delusione da questa partita perché era l’occasione per creare un po’ di vantaggio e vivere Champions League e Coppa Italia con più serenità. Non si spiega anche il nervosismo e i tanti errori individuali. Da capire l’irrequietezza che c’è all’interno di questa squadra. La qualificazione Champions League è l’obiettivo fondamentale. Potersi prendere un po’ di vantaggio per affrontare la semifinale di Coppa Italia e la sfida col Porto sarebbe stata cosa buona».