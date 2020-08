Minotti: “Ndombele perfetto per Conte. Atalanta, un vantaggio con l’Inter”

Minotti ha commentato le voci su Ndombele possibile prossimo acquisto dell’Inter di Conte (vedi articolo). L’ex difensore di Parma, Cagliari e Torino ha parlato, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, anche della partita di stasera contro l’Atalanta, vedendo un vantaggio per i bergamaschi.

ACQUISTO CHE SI INSERISCE BENE – Lorenzo Minotti vede Tanguy Ndombele come rinforzo che farebbe la differenza nell’Inter: «Sarebbe perfetto per quella che è la strategia di Antonio Conte. Dopo la ripresa Conte ha ribaltato il centrocampo: gioca con il trequartista e due davanti alla difesa. Per esempio uno come Matias Vecino avrebbe difficoltà in questo schema, mentre Ndombele sarebbe perfetto».

CALENDARIO COMPLICATO? – Minotti valuta il doppio impegno fra stasera e le coppe europee: «L’Atalanta è avvantaggiata dal fatto che poi l’impegno sarà dopo una settimana (il 12 agosto contro il PSG in Champions League, ndr), e quindi può dedicarsi in maniera più forte. L’Inter ha subito il Getafe, ma arriva bene: dopo qualche risultato sta finendo in crescendo, ha ritrovato convinzione e soprattutto ha ritrovato concentrazione e concretezza. È una bella sfida, Conte ha detto che se vogliono dimostrare e meritare di arrivare secondi devono dimostrarlo contro la squadra che ha creato più problemi».