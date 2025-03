Minotti: «Accorgimenti Gasperini, segnale Inter! Bisseck? Bravo Inzaghi»

Minotti ha detto la sua su Atalanta-Inter, scontro diretto. L’ex giocatore sulle ultime partite, ma anche sul lavoro di Inzaghi con Bisseck.

SOPRAFFAZIONE – Lorenzo Minotti, a Sky Sport, parla delle ultime partite vinte dall’Inter contro l’Atalanta: «Credo che Inzaghi, al di là che la qualità dei giocatori dell’Inter e sul piano fisico e tecnico ha una squadra superiore, lui è stato bravo a rimarcare quelli che sono i punti deboli dell’Atalanta. L’Atalanta ti prende uomo su uomo e i giocatori di Inzaghi con movimenti ordinati e preparati a tavolino a portare fuori i centrali e ad andare a riempire quei spazi e corridoi. Questo ha fatto sempre male all’Atalanta. E mi aspetto che Gasperini abbia qualche lettura, qualche scambio di marcatura in più per aprire delle voragini nel centro della difesa».

SEGNALE – Poi Minotti sulla condizione della Beneamata e su Bisseck: «Per me, l’Inter è la squadra più forte ma è condizionata di essere in corsa su 3 fronti e gioca più partite rispetto a Napoli e Atalanta. Ovvio che sei esposto a più infortuni e a meno freschezza atletica. Ma il fatto che le ultime prestazioni non era stato brillantissime nel mese scorso, forse sono un bel segnale per Inzaghi: cioè che la squadra si sta caricando per un grande finale di stagione. Bisseck? Vorrei sottolineare il lavoro di Inzaghi su questo ragazzo. Migliorato tantissimo nel contribuire a giocare nella metà campo avversaria».