Minotti: “Lazio-Inter dirÃ  tanto. Nerazzurri veri antagonisti della Juventus”

Minotti: “Lazio-Inter dirà tanto. Nerazzurri veri antagonisti della Juventus”

Lazio-Inter rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe le formazioni. Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma, sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato della sfida scudetto in programma domenica, individuando i nerazzurri come veri antagonisti della Juventus.

ANTAGONISTI – Lazio-Inter dirà molto sul prosieguo della stagione. Ne è convinto Lorenzo Minotti che, inoltre, individua nella squadra nerazzurra la vera antagonista della Juventus: «Lazio-Inter ci dirà tanto, i nerazzurri hanno ampliato la rosa e per me restano i veri antagonisti della Juventus. Devono passare, però, da esami importanti lontano da San Siro. In trasferta per ora sono stati la squadra dal rendimento migliore ma adesso avranno anche Juve, Atalanta e Roma. La Lazio è lì, ha una rosa più corta ma meno impegni e pressione. È cresciuta notevolmente visto che fa punti anche nelle giornate meno favorevoli, e lo ha dimostrato anche nelle sfide secche. Ha battuto due volte la Juve e perso in maniera immeritata a Milano».