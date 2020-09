Minotti: “Lautaro Martinez completo con Lukaku, ma da prima. Difficoltà…”

Lorenzo Minotti

Lautaro Martinez e Lukaku hanno segnato cinquantacinque gol in due nella stagione 2019-2020 con l’Inter. Lorenzo Minotti, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha celebrato soprattutto l’argentino, definendolo un giocatore cresciuto già da prima dell’arrivo del belga.

ATTACCANTE TOP – Le voci sul Barcellona stanno scemando, tanto che Lautaro Martinez a breve inizierà a discutere il rinnovo di contratto con l’Inter. Da Lorenzo Minotti arrivano elogi nei confronti dell’attaccante argentino e della sua crescita in questi due anni in nerazzurro: «Non era così scontato, però Lautaro Martinez è un giocatore che al di là di essere un attaccante è un combattente, sempre dentro la partita. Anche quando non è nelle giornate migliori è sempre a disposizione della squadra e del compagno. Si è completato, direi, con Romelu Lukaku, però credo che l’esplosione vera e propria sia stata l’anno prima con Luciano Spalletti. Poi abbiamo visto i limiti di un ragazzo di ventidue anni, che dopo il lockdown ha avuto tante difficoltà. Antonio Conte ha continuato a dire che le voci (sul Barcellona, ndr) non erano vere e non potevano condizionarlo, invece abbiamo visto un giocatore completamente diverso e avulso dalla squadra. Si è ripreso solo nella semifinale (di Europa League, ndr)».