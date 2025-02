Minotti: «Inzaghi gestisce l’Inter per arrivare in forma al rush finale»

Lorenzo Minotti, ex calciatore e opinionista sportivo, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24. Minotti ha commentato l’importante vittoria dell’Inter di ieri sera, ottenuta contro il Genoa, e più in generale, si è concentrato sulla gestione della rosa da parte di Simone Inzaghi, in vista dei numerosi impegni che attendono i nerazzurri.

IL COMMENTO – Lorenzo Minotti, è intervenuto a Sky Sport 24, analizzando la gara dell’Inter, vinta grazie al gol di Lautaro Martinez contro il Genoa. La squadra di Simone Inzaghi si è presa la testa della classifica dopo il KO del Napoli: «È stata fondamentale la vittoria di ieri. Si è visto da parte della squadra l’impegno, un Inter che mette sempre tutto quello che ha sul campo, anche in una gara in cui sono andati in difficoltà. La voglia di provarci è rappresentata dal suo capitano Lautaro Martinez».

GESTIONE – Lorenzo Minotti ha poi analizzato la gestione delle energie da parte di Simone Inzaghi. Secondo l’opinionista, l’allenatore nerazzurro ha cercato di calibrare le rotazioni della rosa in funzione del rush finale, nonostante i molti impegni: «Avere un periodo negativo a febbraio ci sta, visti i molti impegni nell’arco della stagione. Bisogna arrivare brillanti al momento topico della stagione, da marzo in poi. Inzaghi è stato bravo, si vede che ha pensato alla preparazione, anche nell’ottica di arrivare fino in fondo con le energie giuste. L’anno scorso avevano fatto una scelta, puntare alla Seconda Stella, mentre quest’anno l’obiettivo è arrivare in fondo in entrambe le competizioni. Inzaghi ha sempre fatto un media di quattro cambi di formazione, tra una partita e l’altra, cercando di gestire il minutaggio dei giocatori».