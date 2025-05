Minotti: «Inzaghi, continuità spaventosa. Due insostituibili nell’Inter»

Nel pre partita di Torino-Inter l’ex calciatore granata Lorenzo Minotti inquadra il momento dei nerazzurri, reduci dalla qualificazioni alla finale di Champions League e alla caccia di tre punti utili alla corsa allo scudetto.

IL CONTO – Lorenzo Minotti, intervenuto nello studio di Sky Sport, dichiara sulla squadra di Simone Inzaghi: «Il conto lo paghi quando hai dei passaggi a vuoto, cosa che può capitare restando aperto su tanti fronti. Io credo che l’Inter abbia pagato un po’ soprattutto l’inizio di campionato, dove ha perso un po’ di terreno che è stato determinante. In questo finale è arrivata in alcune partite con giocatori che erano in evidente difficoltà. Quindi involontariamente si sono concentrati sull’obiettivo che dà più prestigio e tira fuori tutto quello che hai dentro».

Dal Barcellona al Torino: Minotti traccia il quadro dell’Inter

CHE NUMERI! – Lorenzo Minotti sottolinea: «Oggi è la centocinquantesima panchina di Simone Inzaghi in Serie A con l’Inter. Se dovesse vincere a Torino registrerebbe la sua centesima vittoria. Sono numeri di una continuità spaventosa. Poi uno può discutere sul fatto che con la rosa migliore del campionato rischia di vincere solo uno scudetto su quattro, però il lavoro di Inzaghi è evidente. Sembra che la sua squadra mostri ogni anno qualcosa di diverso».

GLI INSOSTITUIBILI – Sulle seconde linee dell’Inter, Minotti conclude: «Da Zielinski ci si aspettavo un po’ più di continuità, partecipazione e anche personalità in certi momenti in cui è stato chiamato in causa. Asllani ha dimostrato che in quest’Inter sostituire Calhanoglu è complicato. Ci sono due giocatori, Lautaro Martinez e il regista turco, che sono difficilmente sostituibili proprio anche per il loro impatto emotivo sulla squadra».