Minotti: «L’Inter è una squadra forte. Uno svantaggio partire così presto»

L’Inter ha iniziato bene la stagione con due vittorie consecutive in campionato contro Lecce e Spezia. Lorenzo Minotti, dagli studi di Sky Calciomercato l’Originale, elogia la squadra di Inzaghi considerando anche un handicap l’avvio di stagione così repentino

SVANTAGGIO − Per Minotti è stato un handicap partire così in anticipo per l’Inter: «L‘Inter è una squadra forte e per le caratteristiche fisiche dei giocatori è stata quella più svantaggiata nel partire la stagione in anticipo. Ma ha tanti giocatori che possono subentrare dalla panchina. Seconde linee molto forti, che possono cambiare la partita in qualunque momento».