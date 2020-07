Minotti: “Inter, testa già all’Europa League. Lukaku formidabile in una cosa”

Lorenzo Minotti, opinionista di “Sky Sport”, ha presentato il match tra Inter e Napoli negli studi dell’emittente televisiva. Ecco le sue dichiarazioni

FUOCO E FIAMME – Inter-Napoli tra campo, mercato e obiettivi europei. I due club si sfidano stasera, a San Siro, in un match che vale tanto per entrambi. Lorenzo Minotti, opinionista di “Sky Sport”, l’ha presentato così: «Il Napoli deve tornare a fare il Napoli della Coppa Italia. Ha avuto un calo nelle ultime settimane e deve ritrovare ritmo e convinzione giusta per arrivare alla partita col Barcellona. Inter? Il secondo posto sarebbe importante ma Antonio Conte sta pensando seriamente all’Europa League e le rotazioni lo dimostrano. Romelu Lukaku? Ha la grande capacità di adattarsi con ogni tipologia di compagno».