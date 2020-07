Minotti: “Inter, stagione positiva fin qui. Differenza con la Juventus…”

Lorenzo Minotti, ospite della trasmissione “Sky Calcio Live Estate” su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, facendo un bilancio sulla stagione, fin qui, della squadra guidata da Antonio Conte.

PROGRESSI – Queste le parole di Lorenzo Minotti: «Inter? Per me stagione positiva. È normale che da Conte ci si aspettasse il massimo. Ma se andiamo ad analizzare la classifica la differenza tra i nerazzurri e la Juventus la determinano gli scontri diretti. All’Inter manca quello step per diventare una squadra di grandissimo livello. È successo in Champions League, Coppa Italia e Serie A. Ma l’Inter si sta preparando per gli anni avvenire. Inter quarta rosa del campionato? Non direi. Ci si aspettava qualcosa in più dal Napoli. Conte ha spremuto la squadra per stare dietro la Juventus, ma nel momento decisivo si è trovato a corto di giocatori ed ha pagato, soprattutto in Champions League. A gennaio la rosa è stata implementata con Eriksen, Moses e Young. La squadra sta facendo degli step in avanti, Conte ha ridisegnato la squadra con l’arrivo del danese, si sta portando avanti un lavoro. L’Europa League può essere un traguardo importante».