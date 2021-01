Minotti: «Inter, niente infrasettimanali un aiuto. Conte martello non sbaglia»

Lorenzo Minotti

Minotti ritiene che non avere le coppe europee potrà aiutare l’Inter nella rincorsa al Milan per vincere la Serie A. L’ex difensore, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport‚ è dell’idea che quando Conte può lavorare per una settimana ottenga poi in partita quello che chiede.

SUI SETTE GIORNI – Il Milan due giorni fa ha preso Mario Mandzukic, da svincolato. Secondo Lorenzo Minotti, però, questo non cambia nulla per la vittoria della Serie A: «L’equilibrio resta invariato per il fatto che l’Inter, secondo me, ha un grosso vantaggio che non avrà gli impegni infrasettimanali. Abbiamo visto che, quando Antonio Conte può preparare le partite e può essere il martello per tutta la settimana, difficilmente sbaglia la gara. Questo è un bell’aiuto. Il Milan fra poco dovrà ricominciare a giocare l’Europa League e c’è la Coppa Italia: il fatto che allarghi la rosa significa che sta annusando e convincendosi che può vincere qualcosa».